В Калининграде выявили 38 новых случаев коронавируса
Всего в области с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.
.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU