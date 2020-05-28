В Калининграде выявили 38 новых случаев коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T10:41:35+03:00

Всего в области с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU