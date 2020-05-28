В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

28 Май 2020 2020-05-28T10:54:52+03:00

Электричества не будет на восьми улицах

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В Калининграде в четверг, 28 мая, в течение дня не будет света в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключат от электричества дома по ул. Вагнера 1-3,2-8,5-7,24 (д/сад № 87), Ленинский пр-т 18,18а (д/сад № 111),20-26, ул. Житомирская 2-4,6-8,10-14,16-20,22-24, ул. Коперника 2-4, ул. Больничная 21-25, ул. Салтыкова-Щедрина 1-3,5-7.

Также до 18 часов без света останутся дома по ул. Косогорная 1,2,13, пер. Косогорный 1-5.

От холодной воды ненадолго, с 12.00 до 14.00 отключат ул. Нарвская 117 (д/сад № 55).

В пресс-службе мэрии добавили, что сегодня по графику завершается планово-профилактический ремонт в малой котельной по Советскому проспекту, 103 «а».

ИСТОЧНИК KP.RU