В Калининграде в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист

28 Май 2020 2020-05-28T11:18:14+03:00

Аварии произошли на Правой набережной и 1-й Большой окружной

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду, 27 мая, произошло два ДТП с участием велосипедиста и мотоциклиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром водитель «Тойоты» при выезде с прилегающей территории на Правой набережной не уступила дорогу проезжающему велосипедисту. В результате наезда 53-летний мужчина получил телесные повреждения.

Вечером на улице 1-я Большая Окружная водитель «Рено» при выезде на нерегулируемый перекресток не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». В результате столкновения 34-летний мотоциклист получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU