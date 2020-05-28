Оперштаб: Коронавирус нашли у вернувшегося в Калининград моряка

28 Май 2020 2020-05-28T11:23:01+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявили 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 21 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 17 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у четверых диагностирована пневмония», - сообщили в оперштабе.

Среди подтверждённых случаев один выявлен в условиях изоляции у прибывшего в страну моряка.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1376 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU