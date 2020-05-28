Калининградка ударила бывшего мужа скалкой, а потом добила ножом

28 Май 2020 2020-05-28T11:43:04+03:00

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В конце февраля этого года, в квартире по улице Заводской в Калининграде выпивали вместе 58-летняя хозяйка жилища и ее к тому моменту уже бывший 57-летний муж. Отставленному супругу было попросту некуда съехать, и пара была вынуждена продолжать существовать под одной крышей. Нерешенный квартирный вопрос и привел в итоге к ужасной трагедии.

Когда выпито было уже изрядно, мужчина потребовал «продолжения банкета», а получив отказ, принялся всячески оскорблять экс-жену и попытался силой изъять у нее деньги на выпивку. В ответ тут же получил пару раз скалкой по голове – но это было бы еще ничего, легкий вред здоровью. А так конфликт продолжился, и женщина схватилась за нож, которым не менее трех раз пырнула «бывшего» в шею и грудь. То, что ранения оказались смертельными, калининградка выяснила лишь наутро. И сообщила об этом соседям, которые позвонили в полицию.

На допросах женщина созналась во всем, подробно изложив, как все произошло. И теперь надеется, что суд, куда следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального СУ СКР передал уголовное дело, учтет поведение потерпевшего. В противном случае ей может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU