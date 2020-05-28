Алиханов – о ситуации на рынке труда: Количество вакансий уже меньше, чем количество безработных

28 Май 2020 2020-05-28T14:36:02+03:00

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В Калининградской области сложилась не очень хорошая ситуация на рынке труда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе видеоконференции, которую провел президент Владимир Путин.

«У нас очень выросла напряженность, количество вакансий уже меньше, чем количество безработных, и это, конечно, заставляет нас принимать и разрабатывать новые меры поддержки. Однако отмечу, что относительно небольшое количество из новых безработных действительно потеряли работу в связи с кризисом: таких чуть больше четырех тысяч. Мы вместе с нашим бизнес-сообществом разработали дополнительные меры, направим на них несколько сотен миллионов рублей (точную сумму сейчас уточняем) для скорейшего создания новых рабочих мест», - сказал Алиханов.

Глава региона добавил, что в области есть несколько десятков проектов, которые можно реализовать достаточно быстро, и они создадут новые рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU