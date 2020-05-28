2020-05-28T14:36:02+03:00
Общество

Алиханов – о ситуации на рынке труда: Количество вакансий уже меньше, чем количество безработных

В регионе выросла напряженность на рынке труда
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области сложилась не очень хорошая ситуация на рынке труда. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе видеоконференции, которую провел президент Владимир Путин.

«У нас очень выросла напряженность, количество вакансий уже меньше, чем количество безработных, и это, конечно, заставляет нас принимать и разрабатывать новые меры поддержки. Однако отмечу, что относительно небольшое количество из новых безработных действительно потеряли работу в связи с кризисом: таких чуть больше четырех тысяч. Мы вместе с нашим бизнес-сообществом разработали дополнительные меры, направим на них несколько сотен миллионов рублей (точную сумму сейчас уточняем) для скорейшего создания новых рабочих мест», - сказал Алиханов.

Глава региона добавил, что в области есть несколько десятков проектов, которые можно реализовать достаточно быстро, и они создадут новые рабочие места.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Мы попробовали удалёнку, прокачали свои навыки, и встаёт вопрос: нужен ли нам офис?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Балтфлот сообщил, какая техника примет участие в параде Победы в Калининграде
Появилось видео с места страшного ДТП на балтийском шоссе, в котором погибли два человека
В Калининграде пьяный водитель «Мерседеса» врезался в ограждение, пострадала пассажирка
Область получила треть миллиарда на поддержку бизнеса
Два человека погибли в страшном ДТП на балтийской трассе
Облсуд отменил штраф калининградцу, который читал книгу на Верхнем озере во время самоизоляции
Алиханов – о ситуации на рынке труда: Количество вакансий уже меньше, чем количество безработных
Калининградка ударила бывшего мужа скалкой, а потом добила ножом
Оперштаб: Коронавирус нашли у вернувшегося в Калининград моряка
В Калининграде в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
В Калининграде выявили 38 новых случаев коронавируса
Алиханов пообещал снести незаконный самострой на пр. Победы в Калининграде
В Калининграде 16-летняя девушка сначала помогла пенсионерке, а потом обворовала ее
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
Калининградцу, помогавшему сбросить тело убитого в колодец, грозит лишение свободы
Tele2 приглашает калининградцев на домашний концерт Ёлки
Калининградским предприятиям помогут получить гарантии для оформления займов
Стала известна точная дата парада Победы в Калининграде
Арендодателям в Калининградской области снизят налог на имущество
Калининградка перевела мошенникам 150 тысяч рублей с кредиток
Калининградец получил 260 часов работ за повторное пьяное вождение
В Калининградской области в ДТП с пьяными водителями погибло 8 человек с начала года