Облсуд отменил штраф калининградцу, который читал книгу на Верхнем озере во время самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T12:40:01+03:00

Мужчине ранее назначили штраф в размере 15 тысяч рублей

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Областной суд отменил штраф калининградцу, который находился на берегу Верхнего озера во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину оштрафовали на 15 тысяч за то, что 6 апреля он покинул место проживания и находился в общественном месте «при отсутствии исключительных случаев».

«Тем самым он не выполнил санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия в период осуществления на территории Калининградской области ограничительных мероприятий (карантина)», - говорилось в решении Ленинградского районного суда.

В четверг, 28 мая областной суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU