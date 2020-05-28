Облсуд отменил штраф калининградцу, который читал книгу на Верхнем озере во время самоизоляции
Областной суд отменил штраф калининградцу, который находился на берегу Верхнего озера во время самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчину оштрафовали на 15 тысяч за то, что 6 апреля он покинул место проживания и находился в общественном месте «при отсутствии исключительных случаев».
«Тем самым он не выполнил санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия в период осуществления на территории Калининградской области ограничительных мероприятий (карантина)», - говорилось в решении Ленинградского районного суда.
В четверг, 28 мая областной суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
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