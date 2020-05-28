Два человека погибли в страшном ДТП на балтийской трассе
Стали известны обстоятельства ДТП на балтийской трассе, которое произошло в четверг, 28 мая.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 7:25 на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск».
По предварительным данным, 23-летний водитель «Лексуса» совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении «Рено». После этого автомобили отбросило на придорожные деревья, а затем машины загорелись.
«По словам очевидцев, они догнали водителя «Лексуса», который вышел из машины и побежал в сторону лесного массива, и передали его впоследствии сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.
В результате аварии погибли двое пассажиров «Рено». Оба водителя госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU