2020-05-28T12:55:06+03:00
Происшествия

Два человека погибли в страшном ДТП на балтийской трассе

Спровоцировавший аварию водитель «Лексуса» пытался скрыться в лесу
Виктор Сергеев
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Фото: Сергей УхаботновФото: Сергей УхаботновФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны обстоятельства ДТП на балтийской трассе, которое произошло в четверг, 28 мая.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в 7:25 на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск».

По предварительным данным, 23-летний водитель «Лексуса» совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении «Рено». После этого автомобили отбросило на придорожные деревья, а затем машины загорелись.

«По словам очевидцев, они догнали водителя «Лексуса», который вышел из машины и побежал в сторону лесного массива, и передали его впоследствии сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В результате аварии погибли двое пассажиров «Рено». Оба водителя госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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