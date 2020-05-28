Область получила треть миллиарда на поддержку бизнеса

28 Май 2020 2020-05-28T14:48:01+03:00

Это более чем на треть увеличивает общий бюджет мер поддержки бизнеса и рынка труда в Калининградской области

Изменить размер текста: A A

Калининградская область получила субсидию в размере 368 млн рублей на поддержку бизнеса и рынка труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это более чем на треть увеличивает общий бюджет мер поддержки бизнеса и рынка труда, пострадавших в связи с пандемией коронавируса в регионе.

Первоначально на поддержку экономики и рынка труда в условиях пандемии в Калининградской области было консолидировано более 900 млн рублей. Часть этих средств направлена на выплаты по новой программе льготных займов под 0,1% – получить на этих условиях до 10 миллионов рублей заявились более 200 калининградских компаний. Также заработала специальная программа займов производство продукции или оборудования, необходимого для профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

«Более 100 миллионов рублей предназначены на дополнительные выплаты тем, кто потерял работу из-за ограничений в связи с коронавирусом. Кроме того, в регионе заработал так называемый «контракт для самозанятых» с единовременной выплатой 50 тысяч рублей гражданам, желающим официально заниматься предпринимательской деятельностью», - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU