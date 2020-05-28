В Калининграде пьяный водитель «Мерседеса» врезался в ограждение, пострадала пассажирка

28 Май 2020 2020-05-28T14:52:15+03:00

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В Калининграде на улице Громовой в ДТП пострадала пассажирка «Мерседеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ночь на четверг. Пьяный 26-летний водитель на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В результате дорожного происшествия 26-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция призывает очевидцев сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячеи линии «Нетрезвыи водитель»: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU