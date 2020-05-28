2020-05-28T15:06:23+03:00
Происшествия

Появилось видео с места страшного ДТП на балтийском шоссе, в котором погибли два человека

В результате столкновения обе машины загорелись [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба областного УМВД.
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Региональное управлении МВД России по Калининградской области опубликовало видео с места страшного ДТП на шоссе Калининград - Балтийск, жертвами которого стали два человека.

Авария произошла в четверг рано утром на 38-м километре балтийской трассы. 23-летний лихач на "Лексусе" врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Рено". Удар был настолько сильным, что обе машины отбросило на придорожные деревья, после чего они загорелись.

- В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобиля "Рено", они скончались до приезда кареты "Скорой помощи", - сообщили в полиции.

А вот водители выжили. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. Причем водитель "Лексуса" сразу после аварии пытался скрыться в лесу.

- По словам очевидцев, они догнали водителя "Лексуса", который вышел из машины и побежал в сторону лесного массива, и передали его впоследствии сотрудникам полиции, - добавили в пресс-службе УМВД.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ДТП на балтийском шоссе в Калининградской области.пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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