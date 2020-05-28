2020-05-28T15:59:48+03:00
Общество

Балтфлот сообщил, какая техника примет участие в параде Победы в Калининграде

Парад пройдет 24 июня
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде 24 июня пройдет парад Победы. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь - С1», зенитными ракетными комплексами ТОР-М2 тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой.

«Гости увидят и дистанционно управляемые специальные транспортные платформы «Платформа - М», бронетранспортеры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501 из семейства «Мустанг», - отметили в пресс-службе флота.

Кроме этого, уже завершено техническое обслуживание и покраска танка Т-34, который 24 июня возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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