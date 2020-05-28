2020-05-28T16:55:01+03:00
Общество

В Калининграде пенсионерка перечислила мошенникам 1,7 млн рублей

Женщина надеялась на компенсацию от «МММ»
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде 65-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале этого года пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником печально известной пирамиды «МММ». Мужчина заявил, что ей полагается внушительная компенсация за ранее вложенные деньги.

«Аферист потребовал перечислить «налог» на различные расчётные счета. Пенсионерка согласилась и осуществила несколько переводов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Спустя некоторое время, поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию», - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый калининградец до смерти избил свою мать и ломился в квартиры к соседям
После антикоррупционной проверки у двоих калининградских депутатов отобрали мандаты
Калининградец попал под статью, забрав забытые в банкомате деньги
Вице-премьер Калининградской области подхватил простуду и ушел на самоизоляцию
Алиханов рассказал, когда ждать очередного снятия карантинных ограничений в Калининграде
За неделю у калининградских браконьеров изъяли 340 орудий лова и 130 кг рыбы
В Калининграде пенсионерка перечислила мошенникам 1,7 млн рублей
Балтфлот сообщил, какая техника примет участие в параде Победы в Калининграде
Появилось видео с места страшного ДТП на балтийском шоссе, в котором погибли два человека
В Калининграде пьяный водитель «Мерседеса» врезался в ограждение, пострадала пассажирка