В Калининграде пенсионерка перечислила мошенникам 1,7 млн рублей

28 Май 2020 2020-05-28T16:55:01+03:00

Женщина надеялась на компенсацию от «МММ»

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В Калининграде 65-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В феврале этого года пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником печально известной пирамиды «МММ». Мужчина заявил, что ей полагается внушительная компенсация за ранее вложенные деньги.

«Аферист потребовал перечислить «налог» на различные расчётные счета. Пенсионерка согласилась и осуществила несколько переводов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Спустя некоторое время, поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию», - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU