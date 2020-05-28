За неделю у калининградских браконьеров изъяли 340 орудий лова и 130 кг рыбы

28 Май 2020 2020-05-28T17:27:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели в Калининградской области инспекторы Росрыболовства задержали 80 браконьеров, 72 из них нарушили запрет на вылов в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У задержанных было изъято более 130 кг рыбы, 340 орудий лова, в том числе 60 запретных, арестовано семь транспортных средств.

«Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил почти 95 тысяч рублей. Нарушители привлечены к административной ответственности, сумма выписанных им штрафов составила 190 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме этого, в следственные органы для возбуждения уголовных дел переданы материалы в отношении четырех браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU