2020-05-28T17:27:25+03:00
Общество

За неделю у калининградских браконьеров изъяли 340 орудий лова и 130 кг рыбы

Нарушителей оштрафовали на 190 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Росрыболовство
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В течение недели в Калининградской области инспекторы Росрыболовства задержали 80 браконьеров, 72 из них нарушили запрет на вылов в период двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У задержанных было изъято более 130 кг рыбы, 340 орудий лова, в том числе 60 запретных, арестовано семь транспортных средств.

«Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил почти 95 тысяч рублей. Нарушители привлечены к административной ответственности, сумма выписанных им штрафов составила 190 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме этого, в следственные органы для возбуждения уголовных дел переданы материалы в отношении четырех браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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