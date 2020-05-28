2020-05-28T17:54:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов рассказал, когда ждать очередного снятия карантинных ограничений в Калининграде

Это зависит от тенденции распространения инфекции
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В четверг на заседании оперативного штаба по экономике правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов сообщил, когда в регионе пройдет новый этап снятия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По словам главы области, как только число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе начнет стабильно снижаться, на протяжении пяти-шести дней, начать работу смогут кафе и рестораны на открытом воздухе. Далее должны открыться остальные заведения общепита, но только при соблюдении всех санитарных норм - ограниченное число посетителей на единицу площади заведения, соблюдение социальной дистанции, масочный режим и так далее.

- Исходя из того, что происходит сегодня, мы надеемся, что сможем принять решение о снятии некоторых ограничений во второй половине следующей недели, - сказал Антон Алиханов, подчеркнув, что это произойдет лишь в том случае, если число заболевших не будет увеличиваться.

Напомним, в четверг, 28 мая, в Калининградской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев приближается к 1400. По абсолютному число жителей, подхвативших коронавирусную инфекцию, Калининградская область занимает 56-е место в России из 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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