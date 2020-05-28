Вице-премьер Калининградской области подхватил простуду и ушел на самоизоляцию
Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов в настоящее время находится в режиме обсервации у себя дома. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба по экономике сообщил губернатор Антон Алиханов.
В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции уточнили:
- Илья Баринов простудился, поэтому на всякий случай находится на домашнем режиме.
Напомним, в Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с момента начала пандемии составило 1376.
ИСТОЧНИК KP.RU