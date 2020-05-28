2020-05-28T18:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-премьер Калининградской области подхватил простуду и ушел на самоизоляцию

Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов в настоящее время находится в режиме обсервации у себя дома. Об этом в четверг на заседании оперативного штаба по экономике сообщил губернатор Антон Алиханов.

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции уточнили:

- Илья Баринов простудился, поэтому на всякий случай находится на домашнем режиме.

Напомним, в Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с момента начала пандемии составило 1376.

ИСТОЧНИК KP.RU

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