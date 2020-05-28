Калининградец попал под статью, забрав забытые в банкомате деньги
В полицию обратилась жительница Калининграда, которая сообщила, что забыла забрать из купюроприёмника одного из банкоматов 20 тысяч рублей. Женщина вернулась на место, однако денег там уже не было.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошел на улице Киевской. В ходе проверки полицейские установили личность мужчины, который забрал деньги. Им оказался 45-летний местный житель, который стоял за потерпевшей в очереди.
«Когда мужчина подошёл к банкомату, то, увидев там деньги, не смог устоять перед соблазном. Деньги он потратил на личные нужды», - сообщили в полиции.
В ходе расследования калининградец вернул похищенное, но всё равно стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU