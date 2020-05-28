2020-05-28T18:23:38+03:00
Политика

После антикоррупционной проверки у двоих калининградских депутатов отобрали мандаты

Петр Обитоцкий и Александр Соколов вынуждены сложить полномочия
Кирилл Алексеев
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Калининградский областной суд лишил мандатов двух калининградских депутатов после проверки службы по противодействию коррупции Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, не повезло депутату окружного Совета депутатов Багратионовского городского округа Петру Обитоцкому, который в справке о доходах не отразил свое учредительство и участие в управлении коммерческой организацией, а также размер доли в уставном капитале другого предприятия. Мало того, в справке о доходах супруги Обитоцкий не указал арендованный земельный участок.

Второй пострадавший - депутат Черняховского городского округа Александр Соколов. Он не отразил в декларации доход, полученный им от одного из работодателей, владение долей в уставном капитале коммерческой организации, наличие счетов в банках и, кроме того, указал недостоверные сведения о доходе и существенно занизил суммы денежных поступлений на банковский счет.

- В ходе разбирательств судами первой и апелляционной инстанций подтверждены факты недостоверности и неполноты сведений о доходах и имуществе, представленных депутатами Петром Обитоцким и Александром Соколовым. В результате Калининградским областным судом в мае приняты решения о досрочном прекращении полномочий депутатов. Решения вступили в законную силу и подлежат немедленному исполнению, - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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