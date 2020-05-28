Голый калининградец до смерти избил свою мать и ломился в квартиры к соседям

28 Май 2020 2020-05-28T18:28:51+03:00

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В марте прошлого года жители одного из домов по улице Шиллера в Калининграде были шокированы видом бегавшего по дому и стучавшего в двери квартир полностью обнаженного мужчины. Врачам прибывшей по вызову «Скорой» пришлось приложить немало усилий, чтобы изловить и утихомирить эксгибициониста.

Однако на этом сюрпризы не кончились: в жилище 44-летнего калининградца была обнаружена в бессознательном состоянии его 76-летняя мать. Как выяснилось, сбрендивший сынок зверски избил старушку кулаками и ногами. Через неделю она скончалась в больнице. – На теле погибшей судебно-медицинские эксперты насчитали не менее 23 следов травматических воздействий.

- Следственный отдел по Центральному району Калининграда возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Наталья Гацко. - В отношении мужчины проведены три психиатрических судебных экспертизы, две из которых проводились за пределами нашей области в условиях психиатрических стационаров. Трижды комиссии экспертов установили наличие у калининградца психического заболевания, лишавшего его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Признав психопата опасным как для себя самого, так и для окружающих, специалисты пришли к выводу о необходимости его водворения в психиатрическую больницу специализированного типа. Материалы уголовного дела с утвержденным постановлением следователя направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU