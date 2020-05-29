В Калининградской области зарегистрировано 33 новых случая коронавируса

29 Май 2020 2020-05-29T10:56:46+03:00

В целом по России за сутки выявлено 8572 заболевших

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 33 новых случаев заражения COVID-19. В то же время выписаны из больницы 5 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В целом по России зарегистрировано 8572 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3380 случаев (39,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая, это рекордный показатель по смертности. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 374 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU