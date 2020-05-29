В Калининграде умер еще один пациент с коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T11:05:02+03:00

Всего в регионе с начала пандемии умерло 24 человека, заболевших коронавирусной инфекцией

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В Калининградской области за сутки скончался еще один пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Всего в регионе с начала пандемии умерло 24 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. При этом, 593 человека выздоровели.

По состоянию на 29 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 47 545 человек, под медицинским наблюдением остаются 3 916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU