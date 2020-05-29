В Гурьевске полицейские задержали серийного веловора

29 Май 2020 2020-05-29T11:10:10+03:00

По предварительным данным, мужчина причастен не менее чем к 10 эпизодам краж

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В Гурьевске полицейские задержали уголовника, который промышлял кражами велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, 45-летний мужчина проникал в подъезды жилых домов, откуда похищал велосипеды. Если двухколесный транспорт был пристегнут противоугонным тросом, то злоумышленник перекусывал его щипцами.

Велосипеды он продавал в Калининграде. По предварительным данным, подозреваемый причастен не менее чем к 10 эпизодам краж.

Мужчину задержали по месту жительства в Прибрежном. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU