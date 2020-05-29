2020-05-29T11:38:49+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричество отключено на десяти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в пятницу, 29 мая, в течение дня не будет электричества на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. Вагнера 2-8, 24 (д/сад № 87), 1-7, Ленинский пр-т 18,18а (д/сад № 111), 20-26, ул. Житомирская 2-24, ул. Коперника 2-4, ул. Больничная 21-25, ул. Салтыкова-Щедрина 1-7, Советский пр-т 82 (БВМИ им. Ушакова), ул. Менделеева 64-68,72,80-80а,47-49, 53,59-61, ул. Жуковского 2-16, 3-9б, пр-т Мира 173- 181.

От холодной воды для ремонтных работ на участках сетей с 10.00 до 14.00 отключены дома по ул. Куйбышева 53, ул. Парт. Железняка 12;

С 9.30 до 13.00 воды не будет в ул. Л. Иванихиной 1-5а, 7 (д/сад №83), ул. У. Громовой 22-26;

С 10.00 до 14.00 - ул. Свободная 4-20, 28-32, 34.

От горячей воды с 9.30 до 14.00 отключены дома по ул. У. Громовой 2-18,22-26,1 (школа №6), ул. Л. Иванихиной 1-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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