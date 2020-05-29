2020-05-29T13:58:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

Среди заболевших - шесть медиков и три продавца
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области подтверждено 33 случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 10 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований. 23 заболевших имели клиническую симптоматику», - рассказали в оперштабе, добавив, что среди заразившихся - шесть медиков и три продавца.

Также за сутки в области умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус, количество летальных случаев возросло до 24.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1409 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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