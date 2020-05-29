В Зеленоградске разрешили построить комплекс пятиэтажных апартаментов около променада
Общая площадь комплекса составит 51,7 тыс квадратных метров
.Фото: Google.ru/maps
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В Зеленоградске построят комплекс апартаментов со встроенными общественными помещениями. Соответствующее разрешение на строительство опубликовано на сайте регионального агентства по градостроению.
Разрешение на строительство выдано физическому лицу и действует до декабря 2021 года.
Общая площадь пятиэтажного комплекса составит 51,7 тыс квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU