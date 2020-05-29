В Зеленоградске разрешили построить комплекс пятиэтажных апартаментов около променада

29 Май 2020 2020-05-29T11:51:37+03:00

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В Зеленоградске построят комплекс апартаментов со встроенными общественными помещениями. Соответствующее разрешение на строительство опубликовано на сайте регионального агентства по градостроению.

Разрешение на строительство выдано физическому лицу и действует до декабря 2021 года.

Общая площадь пятиэтажного комплекса составит 51,7 тыс квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU