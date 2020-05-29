В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

29 Май 2020 2020-05-29T11:55:09+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811

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На выходных в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С 29 по 31 мая инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU