В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С 29 по 31 мая инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU