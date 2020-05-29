2020-05-29T14:51:27+03:00
Общество

Власти выделили 136 млн рублей на грантовую поддержку калининградских фермеров

В этом году увеличен размер гранта для начинающего фермера
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году региональные власти выделили 136 млн рублей на грантовую поддержку фермеров в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сейчас ведется сбор заявок по направлениям поддержки, многие из которых действуют у нас уже в течение многих лет, начиная с 2012 года. Заявителям будет предоставлена возможность получить гранты в зависимости от выбранного направления. Практика показывает эффективность грантовых мер помощи – более половины крестьянских фермерских хозяйств были созданы именно при поддержке наших программ, малые формы хозяйствования сохраняют устойчивую работу», – сказала министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

В этом году увеличен размер гранта для начинающего фермера: с 3 до 5 миллионов рублей – на развитие молочного и мясного скотоводства, с полутора до трех миллионов рублей – на другие направления сельхоздеятельности.

По линии поддержки семейных ферм максимальный объем гранта сохраняется на прежнем уровне – 30 миллионов рублей. С 2 до 5 миллионов в этом году увеличен размер гранта на поддержку производства и переработки сельхозпродукции в малых формах хозяйствования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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