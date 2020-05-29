Суд приостановил строительство здания на пр. Победы в Калининграде
В Калининграде приостановлено строительство здания на проспекте Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В марте этого года городские власти обнаружили, что на проспекте Победы, 35, ведется строительство здания. При этом, никаких разрешений застройщик не получал.
Администрация обратилась в суд с просьбой признать объект самовольной постройкой и обязать ответчика в течение шести месяцев внести самовольную постройку. Кроме того, мэрия просила принять меры по обеспечению иска.
В результате суд запретил застройщику продолжать строительство до окончания рассмотрения спора по существу.
Ранее на строительство здания обратил внимание губернатор Антон Алиханов. Глава региона заявил, что застройщик должен "оставить чаяния с кем-то что-то решить".
ИСТОЧНИК KP.RU