Суд приостановил строительство здания на пр. Победы в Калининграде

29 Май 2020 2020-05-29T13:25:36+03:00

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В Калининграде приостановлено строительство здания на проспекте Победы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В марте этого года городские власти обнаружили, что на проспекте Победы, 35, ведется строительство здания. При этом, никаких разрешений застройщик не получал.

Администрация обратилась в суд с просьбой признать объект самовольной постройкой и обязать ответчика в течение шести месяцев внести самовольную постройку. Кроме того, мэрия просила принять меры по обеспечению иска.

В результате суд запретил застройщику продолжать строительство до окончания рассмотрения спора по существу.

Ранее на строительство здания обратил внимание губернатор Антон Алиханов. Глава региона заявил, что застройщик должен "оставить чаяния с кем-то что-то решить".

ИСТОЧНИК KP.RU