В Калининграде главный врач ЦГКБ заболел коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T13:40:50+03:00

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Главный врач Центральной городской клинической больницы Калининграда Сергей Литвиненко инфицирован коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- У главврача ЦГКБ подтвердился коронавирус, - рассказали в штабе. - Он болеет у себя в кабинете, получает лечение и управляет больницей. Как только врач получил результат - он изолировался в кабинете и через дистанционные средства продолжает работатьработает. Его состояние не вызывает опасений на текущий момент.

Напомним, Центральная городская клиническая больница в Калининградcкой области стала медицинским учреждением второй очереди (после Калининградской областной инфекционной больницы) по работе с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU