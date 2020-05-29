В Калининграде главный врач ЦГКБ заболел коронавирусом
Главный врач Центральной городской клинической больницы Калининграда Сергей Литвиненко инфицирован коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
- У главврача ЦГКБ подтвердился коронавирус, - рассказали в штабе. - Он болеет у себя в кабинете, получает лечение и управляет больницей. Как только врач получил результат - он изолировался в кабинете и через дистанционные средства продолжает работатьработает. Его состояние не вызывает опасений на текущий момент.
Напомним, Центральная городская клиническая больница в Калининградcкой области стала медицинским учреждением второй очереди (после Калининградской областной инфекционной больницы) по работе с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU