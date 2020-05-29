2020-05-29T15:41:06+03:00
Происшествия

На ул. 9 Апреля в Калининграде в ДТП пострадал скутерист

Мужчину госпитализировали
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу, 29 мая, в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице 9 Апреля. 36-летняя водитель «Мазды» решила проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако была вынуждена затормозить перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в нее врезался скутер, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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