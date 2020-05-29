Стала известна стоимость проживания в консерваторах Калининградской области

29 Май 2020 2020-05-29T16:16:52+03:00

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С 1 июня нахождение в обсерваторах в Калининградской области станет платным. В пятницу, 29 мая, в региональном оперативном штабе сообщили, сколько будет стоимость услуга для гостей региона.

За сутки пребывания в обсерваторе придется заплатить 2 тысячи рублей. В стоимость входит трехразовое питание, а также доставку из аэропорта в обсерватор и обратно.

Напомним, по решению оперативного штаба, в обсерватор отправляются прибывшие в регион граждане, у которых нет возможности проживать в своей квартире, либо у своих родственников или друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU