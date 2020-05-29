2020-05-29T16:43:19+03:00
Происшествия

Стало известно, кто управлял «Лексусом», который участвовал в ДТП с двумя жертвами на балтийской трассе

После столкновения автомобили вылетели на встречную полосу движения и загорелись
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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За рулем сгоревшего «Лексуса» на балтийской трассе находился военнослужащий войсковой части 45617-Л лейтенант Дмитрий Тимофеев. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Авария произошла около 7 часов утра в четверг, 28 мая на 38-м километре автодороги Калининград-Балтийск. По предварительным данным, Тимофеев управлял автомобилем «Лексус GS-300», превысил скорость и врезался в «Рено».

После столкновения автомобили вылетели на встречную полосу движения и загорелись. Два пассажира «Рено» погибли на месте происшествия, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия и погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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