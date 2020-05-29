Оперштаб: Доступ в приморские города на выходных будет закрыт для отдыхающих

29 Май 2020 2020-05-29T16:57:00+03:00

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В Калининградской области продолжают действовать ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, жителям области настоятельно рекомендуется ограничить прогулки в общественных местах.

«Доступ на променады в приморских городах на предстоящих выходных будет закрыт, сотрудники полиции будут следить за соблюдением гражданами ответственного поведения», - заявили в оперштабе.

На въездах в приморские города по-прежнему будут дежурить наряды ГИБДД и пропускать в них только граждан, у кого есть местная прописка либо находящаяся там в собственности недвижимость, либо подтвержденный факт работы в муниципалитете с обоснованием необходимости быть там по рабочей необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU