29 Май 2020 2020-05-29T17:07:00+03:00

Евгений Калешин и его штаб будут работать в клубе до окончания сезона 2021/2022

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Калининградская «Балтика» продлила на два года контракт с главным тренером Евгением Калешиным и его помощниками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По новому соглашению Евгений Калешин и его штаб будут работать в клубе до окончания сезона 2021/2022.

«Я благодарен руководству клуба и Калининградской области, которые предложили нам продолжить сотрудничество! Очень рад быть частью ФК «Балтика», представлять интересы и ценности болельщиков и жителей области! Надеюсь, со всей серьезностью и страстью мы сможем выразить это через нашу игру и результаты!» - цитирует пресс-служба заявление Евгения Калешина.

ИСТОЧНИК KP.RU