Калининградская «Балтика» продлила на два года контракт с главным тренером
Калининградская «Балтика» продлила на два года контракт с главным тренером Евгением Калешиным и его помощниками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По новому соглашению Евгений Калешин и его штаб будут работать в клубе до окончания сезона 2021/2022.
«Я благодарен руководству клуба и Калининградской области, которые предложили нам продолжить сотрудничество! Очень рад быть частью ФК «Балтика», представлять интересы и ценности болельщиков и жителей области! Надеюсь, со всей серьезностью и страстью мы сможем выразить это через нашу игру и результаты!» - цитирует пресс-служба заявление Евгения Калешина.
ИСТОЧНИК KP.RU