Калининградцы подали 77 тысяч заявлений на выплату в 10 тысяч на ребенка

29 Май 2020 2020-05-29T17:43:01+03:00

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В Калининградской области подано 77 тысяч заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

Напомним, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Родителям для получения выплаты необходимо подать заявление до 1 октября через сайт «Госуслуги» или на отдельной странице сайта для оформления детских пособий — posobie16.gosusllugi.ru.

Кроме того, указанные заявления можно подать в МФЦ, или обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU