В Калининграде будут судить юриста за дачу взяток сотруднику Росреестра

29 Май 2020 2020-05-29T18:04:36+03:00

Уголовное дело скоро поступит в суд для рассмотрения по существу

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении юриста, которого обвиняют в даче взяток сотруднику Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 43-летний юрист передал сотруднику Росреестра две взятки в размере 15 и 36 тысяч рублей за ускорение регистрации прав собственности на земельный участок и нежилое здание. Деньги были перечислены на карту супруги госрегистратора.

«Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Также в производстве находится и уголовное дело в отношении сотрудника Росреестра. Его обвиняют в получении взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU