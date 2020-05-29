2020-05-29T18:17:31+03:00
Дом. Семья

Купающийся медведь в Калининградском зоопарке попал на видео

Косолапый Фима открыл купальный сезон [видео]
Александр КАТЕРУША
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Медведь по кличке Фима в Калининградском зоопарке открыл купальный сезон. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Еще сухо в бассейнах бегемотов и капибар, в вольере тапиров нет чудесной теплой грязной лужи, а этот бурый гедонист уже наслаждается купанием», - говорится в сообщении.

Ролик выложили в официальной группе зоопарка в «ВКонтакте».

В жаркие дни Фима целый день проводит в своей купальне.

Купающийся медведь в Калининградском зоопарке попал на видео.предоставлено зоопарком

ИСТОЧНИК KP.RU

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