2020-05-30T10:41:30+03:00
Происшествия

Под Калининградом перевернулся бетоновоз

Авария произошла в районе поселка Ласкино вечером 29 мая
Иван МАРКОВ
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Бетоновоз под ЛаскиноБетоновоз под ЛаскиноФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером 29 мая под Калининградом, в районе поселка Ласкино Гурьевского района, произошла авария с участием бетоновоза Iveco. Не справившись с управлением, водитель грузовика направил его в кювет.

Как сообщают подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области, эвакуация из кювета заняла несколько часов (первые фото этого процесса появились в паблике в 22:20, а последние в час ночи), из-за чего возникли проблемы с проездом по этому участку дороги.

В результате ДТП кабина грузовика сильно искорежена, а успел ли застыть бетон – не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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