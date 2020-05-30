Под Калининградом перевернулся бетоновоз
Авария произошла в районе поселка Ласкино вечером 29 мая
Бетоновоз под ЛаскиноФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Вечером 29 мая под Калининградом, в районе поселка Ласкино Гурьевского района, произошла авария с участием бетоновоза Iveco. Не справившись с управлением, водитель грузовика направил его в кювет.
Как сообщают подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области, эвакуация из кювета заняла несколько часов (первые фото этого процесса появились в паблике в 22:20, а последние в час ночи), из-за чего возникли проблемы с проездом по этому участку дороги.
В результате ДТП кабина грузовика сильно искорежена, а успел ли застыть бетон – не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU