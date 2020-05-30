Калининградская область побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом

30 Май 2020 2020-05-30T10:56:50+03:00

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За минувшие сутки у 51 калининградца выявлен коронавирус. Об этом в субботу 30 мая сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из больниц за те же сутки выписано 36 жителей области. Всего же с начала эпидемии успели выздороветь 629 пациента.

Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у 14 пациентов вирус выявлен до проявления симптомов, а 37 заболевших имели клиническую симптоматику. У 25 из них диагностирована пневмония (в том числе у 2-х тяжелая форма).

Среди заболевших 4 ребенка до 14 лет, 2 подростка, 16 лиц старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU