Оперштаб: Калининградцы получают пневмонию из-за длительного самолечения

30 Май 2020 2020-05-30T11:20:48+03:00

Многие жители области обращаются за медпомощью только на 7-10 день от начала появления первых симптомов

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В субботу 30 мая было объявлено, что в Калининградской области за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией - 51 человек. В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что многие из пациентов занимаются самолечением и попадают в больницу в тяжелом состоянии.

- Очень часты среди заболевших обращения за медицинской помощью на 7-10 день от начала появления клинических симптомов, - сообщили в оперштабе. - Уже при выраженных клинических симптомах пневмонии (затрудненное дыхание, одышка, выраженная слабость), есть факты длительного самолечения. Мы призываем не заниматься самолечением, а при первых симптомах заболевания вызывать врача.

В частности, из 51 новых пациентов у 25 была диагностирована пневмония (в том числе у двоих тяжелая форма).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 30 мая обследовано нарастающим итогом на COVID-19 50 611 человек, из них выявлено 1 460 случаев заражения (629 человек выздоровели), умерли 24, остаются под медицинским наблюдением 4 061 человек, в том числе 162 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU