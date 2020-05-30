В Калининграде от коронавируса умер один из лучших врачей-реаниматологов

30 Май 2020 2020-05-30T14:42:16+03:00

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В пятницу в Калининграде скончался врач анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Ридван Абдураманов. Министр здравоохранения региона Александр Кравченко сообщил, что причиной смерти доктора стала коронавирусная инфекция.

- Да, к сожалению, действительно, вчера наш коллега умер, - заявил Кравченко. - Ридван – это доктор реаниматолог- анестезиолог. Молодой мужчина, ему было 55 лет. Без каких-то серьезных хронических заболеваний. Печальная история. К сожалению, эта болезнь не щадит никого. Это уже третий медработник, которого мы потеряли за время борьбы с коронавирусом.

Ранее информацию о смерти медика в группе "Калининградцы - за достойную медицину!" в Фейсбуке разместил Владимир Благовещенский.

"Ридвану было всего 55 лет... Наша больница потеряла высококлассного Врача с большой буквы, товарища, коллегу. Больно и горько... Эта болезнь не щадит никого. Берегите себя!" - написал Владимир Благовещенский.

Под постом множество комментариев. Врача вспоминают добрым словом, его родным выражают искренние соболезнования.

"Лично знала Ридвана Ниязовича и его семью! Начинали с супругой у нас в городе Светлый. Прекрасный врач, отличный человек был... Светлая память! Очень жаль. Скорбим!"- написала в комментариях Ольга Ростовская.

"Внимательный доктор, обходительный. Как жаль! Сказалась переработки годами на 2-2,5 ставки без передышки. А теперь вот еще большее напряжение без доступа воздуха", - высказалась бывший депутат Калининградской областной думы Людмила Зелинская.

Ридвана Ниязовича называли одним из лучших анестезиологов-реаниматологов области... "Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!

ИСТОЧНИК KP.RU