2020-05-30T14:42:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде от коронавируса умер один из лучших врачей-реаниматологов

Ридвану Абдураманову было 55
Ольга ГончароваИван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ридван Абдураманов.Ридван Абдураманов.Фото: Facebook
Изменить размер текста:

В пятницу в Калининграде скончался врач анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Ридван Абдураманов. Министр здравоохранения региона Александр Кравченко сообщил, что причиной смерти доктора стала коронавирусная инфекция.

- Да, к сожалению, действительно, вчера наш коллега умер, - заявил Кравченко. - Ридван – это доктор реаниматолог- анестезиолог. Молодой мужчина, ему было 55 лет. Без каких-то серьезных хронических заболеваний. Печальная история. К сожалению, эта болезнь не щадит никого. Это уже третий медработник, которого мы потеряли за время борьбы с коронавирусом.

Ранее информацию о смерти медика в группе "Калининградцы - за достойную медицину!" в Фейсбуке разместил Владимир Благовещенский.

"Ридвану было всего 55 лет... Наша больница потеряла высококлассного Врача с большой буквы, товарища, коллегу. Больно и горько... Эта болезнь не щадит никого. Берегите себя!" - написал Владимир Благовещенский.

Под постом множество комментариев. Врача вспоминают добрым словом, его родным выражают искренние соболезнования.

"Лично знала Ридвана Ниязовича и его семью! Начинали с супругой у нас в городе Светлый. Прекрасный врач, отличный человек был... Светлая память! Очень жаль. Скорбим!"- написала в комментариях Ольга Ростовская.

"Внимательный доктор, обходительный. Как жаль! Сказалась переработки годами на 2-2,5 ставки без передышки. А теперь вот еще большее напряжение без доступа воздуха", - высказалась бывший депутат Калининградской областной думы Людмила Зелинская.

Ридвана Ниязовича называли одним из лучших анестезиологов-реаниматологов области... "Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области перенесли открытие пляжного сезона
Четыре сцены и новые даты проведения: Что известно о фестивале «Калининград Сити Джаз-2020» на острове Канта
В Калининграде отменили смягчение режима работы для торговых центров: коронавирус проник в сферу услуг
В Калининграде начали проводить подпольные вечеринки, несмотря на коронавирус
В Калининграде от коронавируса умер один из лучших врачей-реаниматологов
Оперштаб: Калининградцы получают пневмонию из-за длительного самолечения
Калининградская область побила новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом
Под Калининградом перевернулся бетоновоз
Купающийся медведь в Калининградском зоопарке попал на видео
В Калининграде будут судить юриста за дачу взяток сотруднику Росреестра
Райффайзенбанк выяснил, как льготная ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья в Калининграде
Калининградцы подали 77 тысяч заявлений на выплату в 10 тысяч на ребенка
Калининградская «Балтика» продлила на два года контракт с главным тренером
Оперштаб: Доступ в приморские города на выходных будет закрыт для отдыхающих
Стало известно, кто управлял «Лексусом», который участвовал в ДТП с двумя жертвами на балтийской трассе
Стала известна стоимость проживания в консерваторах Калининградской области
На ул. 9 Апреля в Калининграде в ДТП пострадал скутерист