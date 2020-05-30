2020-05-30T14:07:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде начали проводить подпольные вечеринки, несмотря на коронавирус

Все случаи проведения этих закрытых мероприятий расследует Следственный комитет
Иван МАРКОВ
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В субботу 30 мая после пресс-конференции министра здравоохранения Александра Кравченко срочное заявление сделал пресс-секретарь правительства области Дмитрий Лысков.

- Мы знаем, что у нас открыта часть гостиничных комплексов, работающих на территории Калининграда, - заявил Лысков. - Есть случаи, что там проводят так называемые закрытые массовые мероприятия, вечеринки, корпоративы и так далее. Хотим обратиться к людям, которые организовывают эти мероприятия и позволяют их проводить на своих площадках. Это недопустимо! Все подобные случаи получат должную правовую оценку. И расследованием этих случаев занимается Следственный комитет.

Напомним, ранее, 28 мая, глава калининградской Ассоциации рестораторов и отельеров Ольга Тесленко заявила, что отрасль находится в критическом состоянии, а владельцы отелей и ресторанов готовы пойти на «беспрецедентные меры», лишь бы открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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