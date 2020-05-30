В Калининграде отменили смягчение режима работы для торговых центров: коронавирус проник в сферу услуг

30 Май 2020 2020-05-30T14:59:18+03:00

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Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в субботу 30 мая заявил, что коронавирусом теперь начали заражаться и продавцы магазинов.

- Мы видим статистику и знаем, что заболеваемость уже шагнула в сферу услуг, - объявил он. - Мы фиксируем достаточно большое количество заболевших. Только вчера было несколько случаев среди продавцов. В связи с этим мы были вынуждены еще раз поправить наше постановление (мы сегодня его опубликуем в ближайшее время). Основные изменения в нем коснутся как раз регламентации работы непродовольственных магазинов и торговых центров. Мы оставляем их на том же этапе работы, как и сейчас.

Напомним, что работа магазинов непродовольственных товаров в области началась с 29 апреля, а с 12 мая было разрешено работать торговым центрам, но только по будням и до 18 часов. С 1 июня торговые центры должны были перейти на обычный график работы, то есть быть открытыми и по выходным, однако пока этого не произойдет. Кроме того, власти оставили прежней пропорцию, определяющую количество покупателей на единицу площади - один человек на 50 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU