Четыре сцены и новые даты проведения: Что известно о фестивале «Калининград Сити Джаз-2020» на острове Канта

30 Май 2020 2020-05-30T15:27:17+03:00

Праздник в этом году перенесли на конец лета из-за коронавируса

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Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» состоится 28, 29 и 30 августа на острове Канта, а не 31 июля, 1 и 2 августа, как планировалось. Как сообщили в оргкомитете, даты проведения юбилейного 15-го фестиваля были перенесены в этом году из-за коронавируса.

-Сейчас оргкомитет активно изучает опыт европейских стран, которые снимают ограничительные меры и адаптируют парки к новой реальности, – говорит генеральный продюсер фестиваля Андрей Левченко. – Мы четко понимаем, что для выполнения всех требований Роспотребнадзора, а они будут, остров Канта подходит как нельзя лучше. Поэтому все, что ни делается – к лучшему. И переезд фестиваля на остров тому доказательство. Для нас крайне важна безопасность всех гостей фестиваля. Мы – ответственные люди.

Известны и некоторые детали будущего фестиваля.

Будут работать сразу несколько сцен. Главная соберет мейнстрим-артистов. На новой сцене выступят представители хип-хоп и электронной музыки. Классическую сцену организуют в Кафедральном соборе – там выступят легенды классического джаза.

- Еще одной особенностью станет сцена в Новой калининградской синагоге, на которой выступят израильские музыканты. В данный момент оргкомитет корректирует и согласовывает новую афишу фестиваля: из-за противоэпидемических мер были внесены изменения в графики всех ранее заявленных артистов, – говорят организаторы.

Начало продажи билетов намечено на 1 июня. По традиции первая сотня билетов – это абонементы на все три фестивальных дня. Их стоимость в этом году составит 1500 руб.

Фестиваль «Калининград Сити Джаз» проходит с 2006 года.

В прошлом году фестиваль впервые за свою историю представил в программе вторую сцену. На ней выступили хип-хоп-музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU