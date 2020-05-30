В Калининградской области перенесли открытие пляжного сезона

30 Май 2020 2020-05-30T15:15:01+03:00

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Открытие официальных пляжей в Калининградской области должно было состояться 1 июня, но событие решено было перенести «по понятным причинам». Об этом в пятницу 29 мая сообщила пресс-служба Министерства по культуре и туризму Калининградской области.

- Межведомственная комиссия проверит готовность наших пляжей в период с 5 по 11 июня, - -сообщили в пресс-службе. - После инспекции мест отдыха и выдачи всех необходимых заключений, благоустроенные в соответствии с государственным стандартом пляжи будут открыты. О дате мы сообщим дополнительно.

При этом, в министерстве призвали отдыхать именно на официальных пляжах, так как там «проведено обследование морского дна, взяты пробы воды, есть вся инфраструктура – лежаки, кабинки для переодевания, навесы от солнца, туалеты».

- И самое главное – там есть спасательные вышки с обученным персоналом, который, в случае ЧП придет на помощь, - добавили в пресс-службе. - Спасатели заступят на свои посты после официального открытия. Обращаем ваше внимание, что отдых на муниципальных пляжах до официального открытия или на диких пляжах может быть небезопасным!

По променаду также гулять пока не разрешат.

- По-прежнему закрыты места массового отдыха, в том числе морские променады. Доступ на променады в приморских городах на предстоящих выходных 30 и 31 мая будет закрыт, сотрудники полиции будут следить за соблюдением требований. Также, наряды ГИБДД будут дежурить на въездах в приморские города и пропускать в них только тех, у кого есть местная прописка либо находящаяся там в собственности недвижимость, либо подтвержденный факт работы в муниципалитете с обоснованием необходимости быть там по рабочей необходимости, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU