В областной клинической больнице Калининграда снова выявлен COVID-19
В субботу 30 мая во время пресс-конференции министра здравоохранения Александра Кравченко журналисты спросили, действительно ли в областной клинической больнице Калининграда произошла вторая вспышка коронавирусной инфекции.
- Я бы был более аккуратен с формулировками, - уклончиво ответил Кравченко. – Дело в том, что современные реалии таковы, что нам с коронавирусной инфекцией придется какое-то время жить. И наличие пациентов с коронавирусом, наличие сотрудников предприятий и людей, которые так или иначе будут эту инфекцию иметь – это современный тренд, к которому нужно готовиться, понимать и принимать меры. В любой многопрофильной больнице, как я уже ранее говорил, все равно будут заносы коронавирусной инфекции. Да у нас после открытия уже есть два случая в областной больнице, и пациенты своевременно переводятся в другие стационары, где проводится лечение тех заболеваний, с которыми они поступили. После заноса проводятся все профилактические мероприятия.
Кравченко добавил, что «так или иначе все столкнутся с этой инфекцией».
- Если использовать вашу риторику, - обратился глава минздрава к журналистам, - то можно сказать, что вспышка есть на каком-то предприятии, и еще на каком-то предприятии. И там, и тут.
ИСТОЧНИК KP.RU