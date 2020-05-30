2020-05-30T16:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В областной клинической больнице Калининграда снова выявлен COVID-19

По словам Александр Кравченко, наличие сотрудников с коронавирусом - это современный тренд
Иван МАРКОВ
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Александр Кравченко на встрече с журналистамиАлександр Кравченко на встрече с журналистамиФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 30 мая во время пресс-конференции министра здравоохранения Александра Кравченко журналисты спросили, действительно ли в областной клинической больнице Калининграда произошла вторая вспышка коронавирусной инфекции.

- Я бы был более аккуратен с формулировками, - уклончиво ответил Кравченко. – Дело в том, что современные реалии таковы, что нам с коронавирусной инфекцией придется какое-то время жить. И наличие пациентов с коронавирусом, наличие сотрудников предприятий и людей, которые так или иначе будут эту инфекцию иметь – это современный тренд, к которому нужно готовиться, понимать и принимать меры. В любой многопрофильной больнице, как я уже ранее говорил, все равно будут заносы коронавирусной инфекции. Да у нас после открытия уже есть два случая в областной больнице, и пациенты своевременно переводятся в другие стационары, где проводится лечение тех заболеваний, с которыми они поступили. После заноса проводятся все профилактические мероприятия.

Кравченко добавил, что «так или иначе все столкнутся с этой инфекцией».

- Если использовать вашу риторику, - обратился глава минздрава к журналистам, - то можно сказать, что вспышка есть на каком-то предприятии, и еще на каком-то предприятии. И там, и тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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