В Калининграде спасли пациентку, поступившую в больницу одновременно с пневмонией и инсультом

30 Май 2020 2020-05-30T16:58:59+03:00

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В субботу 30 мая во время пресс-конференции министр здравоохранения Калнинградской области Александр Кравченко рассказал об одной сложной пациентке, которую не знали, куда отправить на лечение. Дело в том, что врачи предположили, что у женщины коронавирус.

- У нас была ситуация, когда женщина поступила молодая с инсультом, который нужно было лечить хирургически, и при этом у нее была пневмония. Нужно было решать, где ее лечить: в новом корпусе БСМП, который развернут под лечение коронавирусной инфекции или лечить ее в областной больнице. Поскольку ее состояние позволяло подождать получение теста в минимально сжатый срок, и было подтверждено, что у нее нет коронавируса, она получила хирургическую высокотехнологичную помощь в областной больнице. В настоящий момент она идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU