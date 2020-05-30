2020-05-30T17:28:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Калининградской области: У нас не плато, а некая стабильность

По словам Александра Кравченко, прирост заболевших зависит от снятия ограничительных мер
Иван МАРКОВ
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
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Еще 19 мая вице-премьер регионального правительства Илья Баринов предположил, что Калининградская область вышла на плато по коронавирусу, однако к концу мая количество ковидных больных снова пошло в рост. В субботу 30 мая во время пресс-конференции журналисты спросили у министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, когда все-таки ситуация по COVID-19 стабилизируется.

- Не люблю я отвечать на такие вопросы, - ответил Кравченко, - потому что ситуация может меняться. Если говорить про последние 10 дней, то мы видим, что мы фактически сегодня стоим на плато. Когда мы начинаем снимать ограничительные мероприятия и вести более активный образ жизни, есть вероятность, что число выявленных пациентов с коронавирусом несколько возрастет. Тогда выяснится, что я неделю назад говорил, что мы на плато, а мы не на плато. Говорить о плато в условиях тех или иных ограничений, мне кажется, не совсем корректно.

В итоге, Кравченко признал текущую ситуацию «некоей стабильностью».

- Дальше будет понятно в зависимости от того, как наши работодатели и мы с вами будем исполнять те или иные требования. Многое зависит от поведения каждого конкретного человека, - заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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