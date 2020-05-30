2020-05-30T17:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко сообщил о новых выплатах для калининградских врачей

Министр отметил, что не сможет раздать деньги всем врачам, потому что «за это потом придется отвечать»
Иван МАРКОВ
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В субботу 30 мая во время пресс-конференции журналисты в очередной раз спросили у министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, как обстоит дело с федеральными выплатами врачам, лечащим коронавирусных больных.

- Так называемые «путинские», как вы их назвали, - это выплаты во 484 постановлению Правительства РФ, получили в нашей области все, кто должен был получить, - ответил Кравченко. - Мы неоднократно разъясняли всем, встречались с коллективами, проводили видеомосты, предлагали профсоюзам, чтобы они тоже разъясняли. Там поименованы очень четко категории медработников, имеющих право на эту выплату. Есть несколько документов, регламентирующих выплаты за счет средств федерального и регионального бюджетов. Мы в регионе попытались реализовать систему, при которой медработники, которые контактировали с подтвержденными коронавирусными пациентами, должны получить выплаты, даже если они не охвачены федеральным законодательством. И эти люди выплаты получают. Но дальше возникает вопрос в различии суммы выплат.

Кравченко добавил, что министерство продолжает получать заявления от врачей, и не останавливает разъяснительную работу с профсоюзами, общественной и врачебной палатами.

- Эта система динамичная, она меняется, - продолжил министр. – Еще одни дополнительные разъяснения мы получили вчера. В настоящий момент мои коллеги-экономисты разбираются с тем, как трактовать новые изменения. Возможно, часть медперсонала получит дополнительные выплаты на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Мы очень заинтересованы выплатить средства максимальному количеству медработников. Это федеральные средства, которые не требуют софинансирования. Но мы не можем раздать эти деньги всем, потому что за это потом отвечать придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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