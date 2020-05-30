2020-05-30T20:11:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко объяснил, кому в Калининградской области не будет оказана плановая медпомощь

По словам министра, ситуация с онкобольными уже урегулировалась
Иван МАРКОВ
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В субботу 30 мая во время пресс-конференции журналисты в очередной раз спросили у министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, начали ли оказывать плановую помощь некоронавирусным пациентам.

- Плановая помощь пациентам с другими заболеваниями сегодня не оказывается, - заявил Кравченко. – Там, где нет угрожающих жизни состояний. У нас была определенная задержка с хирургической онкологической помощью, потому что мы закрывали областную больницу, а ЦГКБ заведомо была перепрофилирована на коронавирусную инфекцию. Но сегодня онкологические пациенты госпитализируются и лечатся, они поступают в приемные боксовые отделения. У них берется мазочек, дожидаемся результатов и потом переводим в общее онкологическое отделение, где они получают помощь. Задержки там особо сейчас нет.

По словам Кравченко та помощь, которую можно отложить по времени, откладывается.

- Если у пациента условно есть грыжа, которую можно прооперировать, ничего страшного не произойдет, если мы ее прооперируем через два-три месяца. А пациенты, которые нуждаются в получении химиотерапии, либо терапии системных заболеваний, получают ее на Иванникова, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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